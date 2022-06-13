اليوم السابع
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مؤشرات إيجابية لإنتاج الثروة البترولية خلال 8 سنوات.. معدلات غير مسبوقة للغاز إنفوجراف

الإثنين، 13 يونيو 2022 01:00 ص
مؤشرات إيجابية لإنتاج الثروة البترولية خلال 8 سنوات.. معدلات غير مسبوقة للغاز إنفوجراف الغاز الطبيعى
كتبت -مروة الغول

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شهد معدل الإنتاج من الثروة البترولية زيادة مضطردة خلال الثماني سنوات الماضية، وكانت أهم مؤشرات ذلك ما يلى:
 
 
1-  597 مليون طن انتاج للثروة البترولية .
 
 2-  245 مليون طن زيت خام ومتكثفات .
 
3-  342 مليون طن غاز طبيعي
 
4-  10مليون طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير والشركات المساهمة.
 
5- ارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى معدلات غير مسبوقة .
 
6-  6.8مليار قدم مكعب يومياً  معدلات الإنتاج من الغاز  العام الحالي
 
 7-  تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى المنتج محلياً بنهاية شهر سبتمبر2018.
 
8- بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى فى سبتمبر2018 واستئناف التصدير تحولت مصر من أكبر الدول المستوردة للغاز المسال بين أعوام 2015-2017، إلى التصدير ومن ثم نجاحها فى دعم مكانتها كلاعب رئيسى فى قطاع الغاز.
 
 9- تبوأت مصر المركز الثانى في شمال أفريقيا والشرق الأوسط فى إنتاج الغاز الطبيعى، والرابع عشر عالمياَ فى إنتاج الغاز الطبيعى في عام 2020 . 
 
10- تحقيق أعلى معدل إنتاج للثروة البترولية في تاريخ مصر في أغسطس عام 2019 حيث بلغ حوالى 1.9مليون برميل مكافئ يومياً من الزيت الخام والغاز والمتكثفات.
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