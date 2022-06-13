مؤشرات إيجابية لإنتاج الثروة البترولية خلال 8 سنوات.. معدلات غير مسبوقة للغاز إنفوجراف

كتبت -مروة الغول

شهد معدل الإنتاج من الثروة البترولية زيادة مضطردة خلال الثماني سنوات الماضية، وكانت أهم مؤشرات ذلك ما يلى:

1- 597 مليون طن انتاج للثروة البترولية .

2- 245 مليون طن زيت خام ومتكثفات .

3- 342 مليون طن غاز طبيعي

4- 10مليون طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير والشركات المساهمة.

5- ارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى معدلات غير مسبوقة .

6- 6.8مليار قدم مكعب يومياً معدلات الإنتاج من الغاز العام الحالي

7- تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى المنتج محلياً بنهاية شهر سبتمبر2018.

8- بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى فى سبتمبر2018 واستئناف التصدير تحولت مصر من أكبر الدول المستوردة للغاز المسال بين أعوام 2015-2017، إلى التصدير ومن ثم نجاحها فى دعم مكانتها كلاعب رئيسى فى قطاع الغاز.

9- تبوأت مصر المركز الثانى في شمال أفريقيا والشرق الأوسط فى إنتاج الغاز الطبيعى، والرابع عشر عالمياَ فى إنتاج الغاز الطبيعى في عام 2020 .

10- تحقيق أعلى معدل إنتاج للثروة البترولية في تاريخ مصر في أغسطس عام 2019 حيث بلغ حوالى 1.9مليون برميل مكافئ يومياً من الزيت الخام والغاز والمتكثفات.