مؤشرات إيجابية لإنتاج الثروة البترولية خلال 8 سنوات.. معدلات غير مسبوقة للغاز إنفوجراف

شهد معدل الإنتاج من الثروة البترولية زيادة مضطردة خلال الثماني سنوات الماضية، وكانت أهم مؤشرات ذلك ما يلى:
1- 597 مليون طن انتاج للثروة البترولية .
2- 245 مليون طن زيت خام ومتكثفات .
3- 342 مليون طن غاز طبيعي
4- 10مليون طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير والشركات المساهمة.
5- ارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى معدلات غير مسبوقة .
6- 6.8مليار قدم مكعب يومياً معدلات الإنتاج من الغاز العام الحالي
7- تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى المنتج محلياً بنهاية شهر سبتمبر2018.
8- بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى فى سبتمبر2018 واستئناف التصدير تحولت مصر من أكبر الدول المستوردة للغاز المسال بين أعوام 2015-2017، إلى التصدير ومن ثم نجاحها فى دعم مكانتها كلاعب رئيسى فى قطاع الغاز.
9- تبوأت مصر المركز الثانى في شمال أفريقيا والشرق الأوسط فى إنتاج الغاز الطبيعى، والرابع عشر عالمياَ فى إنتاج الغاز الطبيعى في عام 2020 .
10- تحقيق أعلى معدل إنتاج للثروة البترولية في تاريخ مصر في أغسطس عام 2019 حيث بلغ حوالى 1.9مليون برميل مكافئ يومياً من الزيت الخام والغاز والمتكثفات.
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