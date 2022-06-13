اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 يونيو 2022 03:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

لو هتسافر بالقطار.. اعرف أسعار تذاكر الدرجة الثالثة مكيفة

الإثنين، 13 يونيو 2022 02:00 م
لو هتسافر بالقطار.. اعرف أسعار تذاكر الدرجة الثالثة مكيفة محطة قطار
كتب ــ سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر "اليوم السابع" اسعار قطارات درجة ثالثة مكيفة والتى تم تشغيلها مؤخرا وتمر على عدة محافظات بداية من الجيزة حتى أسوان مرورا بمحافظات ومراكز الصعيد. 
 
وجاءت أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة مكيفة، القاهرة ـ بنى سويف 50 جنيها، والقاهرة ـ مغاغة 60 جنيها، والقاهرة ـ المنيا 75 جنيها، والقاهرة ـ ملوى 80 جنيها، والقاهرة ـ أسيوط 90 جنيها، والقاهرة ـ سوهاج 105 جنيهات، والقاهرة ـ نجع حمادى 115 جنيها، القاهرة ـ قنا 120 جنيها، والقاهرة ـ الأقصر 130 جنيها، والقاهرة ـ ادفو 145 جنيها، والقاهرة ـ كوامبو 150 جنيها، والقاهرة ـ أسوان 150 جنيها.
 
وكانت هيئة السكة الحديد شغلت القطارات المكيفة درجة ثالثة وتعمل حاليا على خط الصعيد، وذلك ضمن تعاقدها مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 500 عربة درجة ثالثة مكيفة دخلت الخدمة لأمرة مرة في تاريخ السكة الحديد منذ أسابيع.
 
قطار
اسعار تذاكر القطارات

 


القطارات

تذاكر القطارات

القطارات المكيفة

السكة الحديد

قطارات الدرجة الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة