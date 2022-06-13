لو هتسافر بالقطار.. اعرف أسعار تذاكر الدرجة الثالثة مكيفة

كتب ــ سيد الخلفاوى

ينشر "اليوم السابع" اسعار قطارات درجة ثالثة مكيفة والتى تم تشغيلها مؤخرا وتمر على عدة محافظات بداية من الجيزة حتى أسوان مرورا بمحافظات ومراكز الصعيد.

وجاءت أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة مكيفة، القاهرة ـ بنى سويف 50 جنيها، والقاهرة ـ مغاغة 60 جنيها، والقاهرة ـ المنيا 75 جنيها، والقاهرة ـ ملوى 80 جنيها، والقاهرة ـ أسيوط 90 جنيها، والقاهرة ـ سوهاج 105 جنيهات، والقاهرة ـ نجع حمادى 115 جنيها، القاهرة ـ قنا 120 جنيها، والقاهرة ـ الأقصر 130 جنيها، والقاهرة ـ ادفو 145 جنيها، والقاهرة ـ كوامبو 150 جنيها، والقاهرة ـ أسوان 150 جنيها.

وكانت هيئة السكة الحديد شغلت القطارات المكيفة درجة ثالثة وتعمل حاليا على خط الصعيد، وذلك ضمن تعاقدها مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 500 عربة درجة ثالثة مكيفة دخلت الخدمة لأمرة مرة في تاريخ السكة الحديد منذ أسابيع.