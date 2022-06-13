لأول مرة منذ 3 سنوات.. اجتماع لجميع منسقي الأمم المتحدة في إفريقيا

كتبت : هند المغربي

نظمت الأمم المتحدة اجتماعا لكافة منسقى الأمم المتحدة لأول مرة منذ عام 2019، حيث يجتمع رؤساء مكاتب المنسقين المقيمين فى جميع أنحاء أفريقيا، وذلك فى نيروبى عاصمة كينيا، حيث تركز المناقشات على الطرق المبتكرة لإنقاذ أهداف التنمية المستدامة وتعظيم دورهم كعناصر تمكين ومخططين استراتيجيين.

وفى وقت سابق، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن القارة الإفريقية هى موطن الأمل وينتظرها غد مشرق، مؤكدا أهمية التغلب على التحديات التى تواجه القارة السمراء حتى يمكن الاستفادة من إمكانياتها الكاملة.

جاء ذلك وفقا لما أورده مركز أنباء الأمم المتحدة - فى رسالة بعثها الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة احتفال الاتحاد الإفريقى بميلاد منظمة الوحدة الإفريقية الذى يسمى حالياً (يوم إفريقيا)، إحياء لذكرى هذا اليوم التاريخى فى 25 مايو 1963 عندما أنشأ 20 رئيس دولة إفريقية بحماس هذه المنظمة القارية.

واعتبر جوتيريش أن القارة الإفريقية هى "موطن الأمل" نظرا لأن عددا كبيرا من الشباب يتواجد فى دولها، مشيرا إلى أن القارة تنتظر غدا مشرقا فى ظل مبادرات مثل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وعقد الشمول المالى والاقتصادى للمرأة، ومجموعة المقترحات الطموحة التى يتبناها الاتحاد الإفريقى لأجندة 2063 لتغيير قواعد اللعبة.