اليوم السابع
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كيف يحدث مرض شلل الأطفال؟.. الصحة تجيب

الإثنين، 13 يونيو 2022 09:52 ص
كيف يحدث مرض شلل الأطفال؟.. الصحة تجيب تطعيم ضد شلل الاطفال
كتب ـ وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن طرق انتقال فيروس شلل الأطفال، مؤكدة أنه يتم عن طريق الطعام الملوث بالفيروس حيث يدخل الفيروس إلي الجهاز الهضمى ويتكاثر ثم يصيب الجهاز العصبى .
 
وقالت وزارة الصحة والسكان: إنه تتم الإصابة دون ملاحظة ذلك ومن الممكن أن يكون هناك بعض الأعراض مثل البرد أو الإسهال أو القي 
 
وتابعت وزارة الصحة والسكان: تؤثر الإصابة بالمرض علي الحركة وتسبب إعاقة عن طريق شلل الأطفال الرخو الحاد وتلازم الطفل مدى الحياة .
 
وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن التطعيم ضد شلل الأطفال ضرورى لتجنب الإصابة به.
 
 

الصحة

شلل الاطفال

فيروس شلل الاطفال



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