كواليس تأييد الحكم على المتهم بقتل "طفل أطفيح" بالسجن 15 سنة.. فيديو

كتب أحمد الجعفرى

قدم "اليوم السابع " بثا مباشرا، تناول خلاله كواليس الحكم النهائى الصادر من محكمة أحداث الطفل بالجيزة، بمعاقبة المتهم بقتل الطفل محمود علاء قنديل بالسجن لمدة 15 سنة.

وكانت محكمة جنايات الطفل بالجيزة، والمنعقدة بمدينة 6 أكتوبر، أيدت الحكم الصادر بمعاقبة "م" عاطل، والمتهم بقتل الطفل محمود علاء الدين قنديل المعروف إعلاميًا بـ"طفل أطفيح"، بالسجن 15 عامًا، على خلفية اتهامه بالخطف والسرقة والقتل العمد، مع سبق الإصرار والترصد.

اعترف المتهم أمام النيابة العامة بتفاصيل جريمته كاملة، وقال إنه قبل يوم الجريمة بيوم حدث بينه وبين أعمامه مشاجرة، بسبب مرض والده، وعدم قدرته الإنفاق عليه، فصعبت عليه نفسه، وفى صباح اليوم التالى_ يوم تنفيذ الجريمة، قرر أن يذهب لموقف "التوك توك"، ليستدرج طفل صغير ويستقل معه الدراجة البخارية، ويستدرجه لمنطقة نائية ليسرق "التوك توك"، وحينما توجه إلى الموقف شاهد الطفل محمود، فتوجه نحوه، فبادره الطفل بالسؤال عايز تروح فين ونطق بأسمه كاملًا.. فلما علم المتهم أن الطفل يعرف هويته قرر قتله، فطلب منه توصيله إلى منطقة المقابر.

واستكمل المتهم أقواله أمام النيابة العامة، وقال فيها، إنه بعد أن توجه إلى منطقة المقابر، طلب من الطفل انتظاره بحجة أن هناك مصلحة سيقضيها، وإذا قضاها سوف يكافئه بمبلغ إضافي، وأنه أخبره بذلك حتى يتأكد من عدم وجود أحد في المكان، وحينما نظرت خلفي وجدت حبل داخل "التوك توك"، فقرر استخدامه فحمله بهدوء، بعدها قام بلف الحبل حول رقبة الطفل، وربطه في رقبته، وشده بكل قوة حتى تأكد من أن الطفل توفى.

وكشف المتهم أنه حمل جثة محمود وتخلص منها في حفرة (تربة)، مبنية بالطوب البلوك واخذ التوك توك وتوجه به لمحافظة الفيوم، وقابل شخصين يعملون ميكانيكية، وأخبرهم بأن "التوك توك" الذي بحوزته مسروق فأخذوها منه وباعوها بـ5 آلاف جنيه، تقاضى منهم 4 آلاف ومائتين جنيه، اشترى بجزء منهم هاتف محمول، ولم يمر سوى أيام قليلة حتى تم القبض عليه.