قاضية بمجلس الدولة بعد حلفها اليمين: حدث فريد طال انتظاره

كتب - أحمد عبد الهادى - عبد الله محمود

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم 247 لسنة 2022 بتعيين عدد 39 قاضية في درجتي مستشار مساعد ونائب بمجلس الدولة، نقلاً من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية, وبدوره أعلن مجلس الدولة موعد حلف اليمين ليكون صباح اليوم، وقامت القاضيات الجـدد بأداء اليمين القانونيـة، أمام رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين، وتسلمن عملهن الجديـد بـالمجلس بعـد استكمال كافـة الإجـراءات والمستندات المطلوبة.

وقالت المستشارة مني محمود أحمد رشدي مستشار مساعد بمجلس الدولة، حفيدة اللواء أحمد رشدي وزير الداخلية الأسبق، إنها تشعر بالفخر والسعادة والشرف والعزة، للانضمام لمنصة قضاة مجلس الدولة ، ويعتبر حدث فريد من نوعه طال انتظاره سنوات طويلة ، ويظل ذكره نتذكره لأبد الأبدين .

وتقدمت القاضية، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، علي دعمه ومساندته لاعتلاء المرأة المصرية منصة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، ويمثل ذلك تقدير عالي.

وأهدت المستشارة منى ، إنجازاتها ونجاحها اليوم ، لجدها ، اللواء أحمد رشدي وزير الداخلية الأسبق مثلها الأعلي وقدوتها ، والذي كان دائمًا أمامها مثلًا أعلي وقدوة حسنة تسعي لتحقيق ما حققه من نجاح وتميز ، وتمنت التوفيق في القادم لها ولزميلائها الجدد ، وأن تكون قدر المسئولية الملقاة علي عاتقنا ، ووجهت الشكر لوالديها وزوجها لدعمهم المستمر علي النجاح والتميز وتحقيق الهدف المنشود .