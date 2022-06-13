فيه شفاء للناس.. تجربة حية لاستخراج عسل النحل من قطفة البرسيم (فيديو )

الشرقية- فتحية الديب

قدم "اليوم السابع" جولة داخل أحد مناحل إنتاج عسل النحل بمحافظة الشرقية، لإنتاج العسل، فى تجربة حية، وقال "مفيد موريس" صاحب منحل، إن عسل النحل مادة غذائية مهمة، تحتوي على فيتامينات متنوعة، ويتم تصنيع العسل من رحيق الأزهار الذى تجمعه شغالات النحل من الأزهار المتنوعة والمنتشرة في حدود المرعي حول المنحل، وأن النحلة حشرة جميلة، قد منّ الله على الإنسان بها، فنأخذ منها العسل والشمع وحبوب اللقاح وأيضا غذاء الملكات، ويستخدم النحل فى علاج الكثير من الأمراض الروماتيزمية، وقد جعل الله النحلة نافعة غير ضارة فى كل شيء.

وتابع: خلية النحل تتكون من ثلاثة أفراد فى الطائفة، الفرد الأول وهي النحلة التي يكون دورها تغذية الحضنة، والثانية الملكة ودورها يقوم على تخريج النحل بعد عملية البيض والثالثة الذكر وهى التى تغذى النحل؛ لافتا الله جعل العسل أنواع وألوان فهو شفاء للناس طالما لا يخالطه أي شيء من صناعة الإنسان.

وتابع: حاليا يتم فرز العسل من زهرة البرسيم المشهورة فى الوطن العربي، وتتم فى الأسبوع الثالث من شهر يونيو كل عام، يبدأ النحل فى جمع العسل من زهرة البرسيم عندما يتم نضجه ويتم وضع البرواز فى الفراز لكي يتم عملية فرز العسل

والعسل أنواع، منه عسل زهرة البرسيم التى سوف يتم فرزها خلال أسبوع، وفرزة الموالح من البرتقال تم فرزها فى شهر أبريل الماضي فى شم النسيم، وفرزة

وعن التفرقة بين العسل الأصلي والمغشوش يقول "مفيد" بأن على المشترى أن يشترى من نحال أو مصدر موثوق منه ويشترى من المنحل نفسه، فهذا أفضل حل لمواجهة الغش فى العسل والعسل الطبيعي الأصلي يتبلور عند انخفاض درجة الحرارة 18، وعندما يترمل يكون عسل أصلى، والعسل المغشوش يكون شفاف جدا ولونه فاتح، وأفضل شيء لمعرفة العسل الاصلي هو اختبار المعمل.