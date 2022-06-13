فوز فريق من علوم حلوان بتمثيل مصر وأفريقيا فى مسابقة لاستكشاف البترول بأمريكا

كتب ـ محمد صبحى

فاز فريق من قسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة حلوان بفرصة تمثيل مصر وقارة أفريقيا في مؤتمر - IMAGE 2022 الاجتماع الدولي لعلوم الأرض التطبيقية والطاقة - المنعقد فى ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية فى الفترة من 27-8-2022 حتى 1-9-2022.

وجاءت مشاركة الطلاب تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور عماد محمد أبو الدهب عميد كلية العلوم، ومتابعة من الدكتور أيمن البدرى موريس، رئيس قسم الجيولوجيا، وإشراف الدكتور عادل دياب قطب، أستاذ مساعد الجيوفيزياء التطبيقية.

وأشاد الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة بفريق كلية العلوم، موضحا قدرة طلاب الجامعة على المنافسة في المسابقات المحلية والعالمية بمختلف المجالات وتحقيق الفوز بمراكز متقدمة، مؤكدًا دعمه الكامل وتشجيعه للفرق الطلابية المشاركة في المسابقات المحلية والإقليمية والدولية في مختلف المجالات.

وأكد الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم، أن فريق علوم حلوان ينافس 11 فريقاً يمثلون جامعات من مختلف دول العالم لعرض أفضل فرصة استكشاف بترولى بالمناطق المحددة لكل فريق مشارك حول العالم. ويأتى ذلك فى إطار مشاركة الفريق فى برنامج دولي لاستكشاف البترول والغاز والحد من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون المصاحبة لاستخراجه وهو برنامج يقام تحت إشراف جمعية الجيوفيزيائيين الإستكشافيين SEG.

وتقوم فكرة البرنامج على أساس قيام جمعية الجيوفيزيائيين الاستكشافيين باختيار إحدى المناطق التي توجد بها بعض المشاكل في استكشاف البترول والغاز في باطن الأرض بإستخدام بيانات جيوفيزيقية قديمة تم الحصول عليها منذ عشرات السنين، حيث يتم إرسال هذه البيانات لكل الجامعات المشتركة حتى يقوم كل فريق بدراسة المنطقة بصورة جيدة والتغلب على كل الصعوبات بسبب سوء جودة البيانات المرسلة ومعالجتها وجعلها في أفضل صورة ثم تحليل تلك البيانات بصورة دقيقة لتحديد أماكن تواجد البترول والغاز ومسار هجرته من صخر المصدر وحتى الخزان الذي يتم استخراجه منه لاحقاً، وكذلك حساب احتياطي البترول والغاز المتواجد وتقديم تقرير يوضح كل تفاصيل العمل والتوصيات التى يراها الفريق وأيضاً عمل نموذج قابل للتطبيق لكيفية الحد من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون المصاحبة لاستخراج البترول.

ويتكون فريق جامعة حلوان الذى يشارك في المسابقة من الطالب طارق محمود خليفة، الطالب عبد الرحمن علي محمد، الطالبة سلسبيل أيمن العكاوى، الطالب باسم حسني عبد الرازق.