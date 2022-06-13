عبد الفتاح فكرى رئيسا لنقابة السكة الحديد ومترو الأنفاق بالتزكية

كتبت آية دعبس

أعلنت النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر و مترو الأنفاق ، فوز عبد الفتاح فكرى بمقعد رئيس النقابة، للدورة النقابية التى تستمر 4 سنوات من 2022-2026، وذلك عقب غلق باب الترشح لانتخابات النقابة العامة، يوم السبت الماضى، ولم يتقدم أحد لمنصب رئيس النقابة منافسا له.

وكان قد فاز عبد الفتاح فكرى رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد والشركات التابعة لها ومترو الأنفاق، بمقعد رئاسة اللجنة النقابية لورش كوم أبو راضى للعاملين بالسكة الحديد، بـ 780 صوتا من إجمالى 1200 صوت، وذلك فى انتخابات المرحلة الثانية فى انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وممثلى العاملين بشركات القطاع العام والأعمال العام.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان: إنه سيتم اليوم الإثنين تلقى الطعون علي الكشوف الأولية بأسماء المرشحين لمجالس إدارة 29 نقابة عامة، وتشمل الكشوف الأولية نقابات العاملين بالصناعات الغذائية، والمرافق العامة، والزراعة والري والصيد ، التعليم والبحث العلمي ، والبريد ، والبترول ، والخدمات الصحية ، والعلوم الصحية، والنقل الجوي، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج ، والإنتاج الحربي، والنقل الجوي، والمالية والضرائب والجمارك.

كما تتضمن نقابات العاملين بالاتصالات، والتجارة، والكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، والنقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية ، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.