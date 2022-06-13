طقس الخليج..انخفاض الحرارة بالسعودية والبحرين صحو بالإمارات وحار فى الكويت

إعداد عبد الوهاب الجندى

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الإثنين الموافق 13 يونيو 2022، فى السطور التالية:-

طقس السعودية

قال مركز الأرصاد الوطني في السعودية، إنه " بمشيئة الله تعالى يطرا انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية قد يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية ولا تزال الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة"

الرياح السطحية: شمالية غربية الى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 25-45كم/ساعة على الجزء الأوسط وبسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي

حالة البحر: متوسط الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

طقس الإمارات



توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة شرقاً قد تصاحبها أمطار خفيفة، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً شرقاً.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية 10 / إلى 25 تصل إلى 40 كم/س ..ويكون الموج في الخليج العربي: خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 12:40 والمد الثاني عند الساعة 23:58 والجزر الأول عند الساعة 17:28 والجزر الثاني عند الساعة 07:21 ..وفي بحر عمان يكون الموج مضطربا صباحاً يصبح متوسطا الى خفيف ويحدث المد الأول عند الساعة 09:14 والمد الثاني عند الساعة 19:59 والجزر الاول عند الساعة 14:43 والثاني عند الساعة 02:55.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 40 27 80 25 دبي 39 29 75 30 الشارقة 41 28 75 25 عجمان 39 30 70 25 أم القيوين 42 30 65 25 رأس الخيمة 40 28 65 30 الفجيرة 37 31 80 25 العين 43 27 60 15 ليوا 41 28 75 20 الرويس 38 30 80 30 السلع 40 29 75 25 دلما 39 31 75 35 طنب الكبرى 39 30 75 30 طنب الصغرى 39 30 75 30 أبو موسى 40 31 70 35

طقس الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم، مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة خلال الليل.

أما نهارًا فهو، حار ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة.

طقس البحرين



أوضحت نشرت الأحوال الجوية الصادرة من وزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، أن طقس اليوم حسن بوجه ويكون حار خلال النهار ورطب خلال الليل.

أما الرياح فهي متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقد ولكنها شمالية شرقية بوجه عام من 8 إلى 13 عقدة أحيانا في وقت لاحق من النهار

وبخصوص الأمواج فهي من قدم إلى ثلاثة أقدام، درجة الحرارة العظمى 42 م درجة الحرارة الصغرى 27 م

الرطوبة النسبية العظمى 90 % الرطوبة النسبية الصغرى 20%