طرد برازيلى من مطعم لتناول 15 طبق مكرونة.. والسوشيال ميديا تنتصر له.. اعرف القصة

كتبت فاطمة شوقى

أصبح جواو كارلوس ، برازيلى الأصل ، مشهورا على الشبكات الاجتماعية، حيث تم طرده من مطعم، وسجل مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعى أعرب فيه عن غضبه بعد طرده من المطعم بعد تناول 15 طبق مكرونة، وحاول طلب 8 أطباق أخرى ولكن المطعم رفض تقديمها له، وطرده على الفور.

وقالت صحيفة "لا ريوبوبليكا" البيروفية" إن المطعم البرازيلى قدم عرضا للترويج له، وهو أن الزبون يستطيع تناول ما يريد بتكلفة 19.90 ريال برازيلى أى 4 دولارات، ولم تتخيل إدارة المطعم أن هناك من يستطيع تناول هذه الكمية الكبيرة من المكرونة، حيث شوهدت الطاولة التي كان الرجل البرازيلى يجلس عليها كانت مليئة بالأطباق الفارغة.

قال جواو: "كنت أبحث عن أرخص مكان لتناول الغداء، لذلك رأيت هذا المطعم الذي يقدم أطباق المعكرونة حسب الرغبة مقابل 19.90 ريالًا (4 دولارات)".

قال الرجل الذي يعمل في قطاع البناء، إنه لم يكن جائعًا جدًا لأنه تناول ثماني قطع من الخبز على الإفطار في وقت سابق، ومع ذلك، قال أيضًا إنه عادة ما يكون لديه شهية كبيرة لأنه يعمل في مواقع البناء وهذا يجعله يبذل مجهودا كبيرا وبذل الكثير من الطاقة.

عندما أحضر النادل جميع الأطباق إلى المائدة ، حذر جواو من أنه إذا لم يأكل ما طلبه ، فسيتعين عليه دفع غرامة قدرها 9.9 ريال برازيلي (1.99 دولارًا). فابتسم ، فأجاب: "تأكد أنك ستدفع لي مقابل التوقف عن الأكل".

بعد تناول أنواع مختلفة من المكرونة وطلب 8 أطباق أخرى ، أخبره النادل أنه انتهى من هذا الطلب الأخير ولن يستمر قلا تقديم أى طلبات آخرى ، وعاد النادل إلى المطبخ ولاحظ جواو بعض الحركات الغريبة بين الموظفين هناك. في وقت لاحق ، ظهر مدير وطلب منه المغادرة.

ولكن بعد انتشار قصته على الشبكات الاجتماعية وتعرض المطعم للانتقادات، قام المطعم بحملة ترويجية آخرى معدلة وهى أنه يمكن للزبون تناول أى كمية يرغب بها ، ودعا المطعم الرجل البرازيلى مجددا وتناول هذه المرة 35 طبقا، وقال مازحا "هذه نتيجة السماح لي بأكل ما أريد".