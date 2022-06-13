ضبط 8 أطنان أسماك و650 كيلو فول سوداني مجهولة المصدر بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

نفذت مديرية التموين بالإسماعيلية حملة تموينية، بناءً على توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، بتشكيل لجان لضبط المخالفين وإحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من المعروضات ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى، ونجحت الحملة فى تحرير 19 محضر مخالفة، و22 محضر عدم حمل شهادة صحية، و3 محاضر بيع سلع مجهولة المصدر ومحضرين سلع منتهية الصلاحية غش تجارى، ومحضرين حيازة سلع تموينية بدون وجه حق وذلك ضمن حملة تموينية مكبرة تحت إشراف حامد إبراهيم، مدير عام التموين بالإسماعيلية، كما تم ضبط 8 أطنان أسماك و650 كيلو فول سودانى مجهولى المصدر، و35 كيلو مقرمشات، و120 كيلو سمك منتهى الصلاحية، كما تم ضبط 120 أنبوبة بوتاجاز، 750 لتر سولار لحيازة سلع بدون وجه حق.

وفى سياق آخر تم تحرير محاضر مخالفة خاصة بالمخابز البلدية وهى 6 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضرين عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و3 محاضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و9محاضر عدم نظافة أدوات العجن، و11 محضر لتوقُّف عن الإنتاج بإجمالى محاضر بلغت 80 محضر مخالفة تموينية، وشدد المحافظ على استمرار الحملات التموينية والرقابية للتأكد من ضبط الأسواق.



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حملة تموينية بالاسماعيلية (6)



حملة تموينية بالاسماعيلية (1)



حملة تموينية بالاسماعيلية (2)



حملة تموينية بالاسماعيلية (3)