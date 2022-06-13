ضبط 22 طن قمح قبل بيعها في السوق السوداء

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1454) قضية تموينية متنوعة من بينهم (2) قضية حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات (2,750 طن " أرز أبيض – دقيق أبيض – مكرونة") (383) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (32,195 طن "دقيق أبيض – أرز" – 23 عبوة سجائر) .. وكذا (608) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (15 قضية دقيق مدعم"تصرف - تجميع" – 98 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 73 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 29 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 13 قضية توقف عن الإنتاج – 380 قضية متنوعة أخرى) .. بمضبوطات بلغت (12,900 طن دقيق بلدى مدعم -10 بطاقة تموينية) وكذا (23) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (1,254 طن " سكر – مكرونة - أرز تموينى" - 9 طن أسمدة مدعمة – 300 إسطوانة بوتاجاز).. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (64,099 طن – 10 بطاقة تموينية – 23 عبوة سجائر – 300 إسطوانة بوتاجاز)، كان أبرزها ضبط (المدير المسئول عن مخبز سياحى "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة وبحوزته كمية قدرها (11,35 طن "دقيق أبيض") معبأة داخل شكائر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول .

وتمكنت الجهود من ضبط (9 طن أسمدة زراعية مدعمة) محظور تداولها وتم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء للإستيلاء على الدعم المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (قائد سيارة) حال سيره بمحافظة البحيرة ، وضبط (13760 سولار بنزين 92 – 80) تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء للإستيلاء على الدعم المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات) بمحافظة الجيزة ، وضبط (4,200 طن "لحوم مجمدة") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية بها حروق تجميد وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة .

وأسفرت الجهود عن ضبط (1,350 طن "مقطعات دواجن") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة ، وضبط ( 7,500 طن "سكر حر") بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية .

وتمكنت الجهود من ضبط ( 10 طن "بولى إثيلين – صبغة") مستلزمات إنتاج معبأة داخل شكائر بدون بيانات أو مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وغير مطابقة للمواصفات القياسية تمهيداً لإدخالها فى عملية التصنيع وطرح المنتج النهائى للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الأكياس البلاستيكية) بمحافظة المنوفية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (40 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر بدون بيانات أو مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية .

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب أسفرت الجهود عن ضبط عدد (6) قضايا بمضبوطات بلغت (22,130 طن أقماح محلية) أبرزها ضبط (7,430 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد لموسم حصاد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية ، وضبط ( 5 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد لموسم حصاد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص) بمحافظة سوهاج ، وضبط (3,850 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد لموسم حصاد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص) بمحافظة الغربية ، وضبط ( 17 ) قضية إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بـ ( 477 ) طن أقماح محلية .

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (14) قضية بمضبوطات بلغت (318 قطعة "46 قطعة صوتية – 93 قطعة ضوئية – 179ملصق").