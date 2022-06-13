ضبط 14 طن قمح قبل تهريبها خارج الإسكندرية.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة مكبرة بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على حركة تداول الأقماح المحلية وتطبيق القرارات المنظمة لهذا الشأن وتطبيقا لقرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بحظر نقل الأقماح خارج المحافظة

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية اليوم متمثلة فى حسن داود مدير إدارة العامرية ومحمد العدوى مدير إدارة برج العرب بالاشتراك مع مباحث التموين من ضبط سيارة نقل محملة 14 طن قمح محلى معبأ داخل أجوله بلاستيكية متجهة خارج المحافظة وتحمل ترخيص نقل محافظة البحيرة و قد تم التحفظ على الأقماح المضبوطة و السيارة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام



ضبط قمح قبل تهريبه (2)