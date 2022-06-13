ضبط متهم استولى على 205 آلاف جنيه من بطاقة مسنة

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من (إحدى السيدات "مسنة"- مقيمة بمحافظة الإسكندرية) لتضررها من قيام أحد الأشخاص بالإستيلاء على بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بها وسحب مبالغ مالية من حسابها الشخصى دون علمها.

بإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية)، حيث قام بمغافلتها أكثر من مرة وسحب مبالغ مالية بلغت (205 ألف جنيه) بإستخدام بطاقتها الإئتمانية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.