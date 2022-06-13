ضبط عصابة سرقت مجوهرات فى كفر الشيخ

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بكفرالشيخ لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة كمية من المشغولات الذهبية.. وإعادة المسروقات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بيلا بمديرية أمن كفر الشيخ من (عدد 3 أشخاص) أنه حال إستقلالهم مركبة "توك توك" قيادة أحدهم وسيرهم بدائرة المركز، فوجئوا بمجهولين يستقلون سيارة ملاكى قاموا بإستيقافهم وإستولوا منهم على حقيبة بداخلها (كمية من المشغولات الذهبية- مبلغ مالى).

أسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفرالشيخ عن أن وراء إرتكاب الواقعة (عدد 5 أشخاص).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأضاف أحدهم أنه يقيم بالقرية التى يستأجر بها أحد المُبلغين محل لعرض وبيع المشغولات الذهبية، ونظراً لعلمه بإعتياد المجنى عليه أخذ المشغولات الذهبية الخاصة بالمحل فـى الذهاب والعودة يومياً من المحل ملكه لمسكنه ، إستعان بباقى المتهمين لإرتكاب الواقعة، وأرشدوا عن "الحقيبة وبداخلها المشغولات الذهبية" وأسلحة نارية عبارة عن (طبنجة صوت- فرد محلى) والسيارتين المُستخدمتَين فـى إرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.