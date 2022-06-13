اليوم السابع
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ضبط عصابة تسرق الدراجات النارية بالدقهلية بالمغافلة

الإثنين، 13 يونيو 2022 11:46 ص
ضبط عصابة تسرق الدراجات النارية بالدقهلية بالمغافلة جريمة سرقة الدراجات البخارية-أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالدقهلية لسرقة الدراجات النارية وإعادة المسروقات، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.
 
 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية قيام (عدد 3 أشخاص- مقيمون بمحافظة الدقهلية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب المغافلة مُتخذين من دائرتى (قسم شرطة أول المنصورة - مركز شرطة طلخا) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد (6) وقائع ، وأرشدوا عن الدراجات المستولى عليها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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جرائم السرقة

الدقهلية



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