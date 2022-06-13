ضبط المتهمين بخطف سيدة في القاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة إختطاف إحدى السيدات بالقاهرة، ضبط مرتكبى الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة بقيام بعض الأشخاص بخطف إحدى السيدات داخل سيارة ملاكى بدائرة القس، وتمكن الأهالى من ضبط أحدهم بدائرة قسم شرطة الوايلى عقب إنفجار إطار السيارة المستخدمة فى الواقعة وإستغاثة المجنى عليها بالمارة.

بالإنتقال والفحص تبين أنه (صاحب شركة مواد غذائية - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس)، وبسؤال المجنى عليها تبين أنها (شقيقة زوجة المتهم) ، وقررت بأنها حال سيرها بالمنطقة سكنها قام المذكور بالاشتراك مع (والدته، حارس عقار) بخطفها وإجبارها على إستقلال السيارة صحبتهم ، وأثناء سيرهم بمحل الضبط إنفجر إطار السيارة فقامت "المجنى عليها" بالإستغاثة بالمارة وتمكنوا من ضبط المتهم ، ولاذت الثانية والثالث بالفرار.

وبمواجهة المتهم المضبوط أقر بأنه نظراً لوجود خلافات زوجية بينه وبين زوجته "شقيقة المجنى عليها" ، إختمرت فى ذهنه فكرة خطفها لإرشاده عن مكان تواجد زوجته بالإستعانة بوالدته والمتهم الآخر.. كما أمكن ضبط المتهمين الثانية والثالث ، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهم الأول أيداها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.