صناعة الجلود: تراجع الطلب على الأحذية والمنتجات الجلدية بنسبة تصل إلى 80%

كتب - إسلام سعيد

كشف يحيي أبو حلقة نائب رئيس غرفة صناعة الجلود في اتحاد الصناعات، تراجع الطلب على الأحذية والمنتجات الجلدية بنسبة تصل إلى 80% منذ بعد عيد الفطر حتى الآن، وذلك مع موجة التضخم العالمية الحالية، مشيرا إلى أن أسعار خامات إنتاج الأحذية الجلدية بداية من المواد اللاصقة والجلود والنعال ارتفعت بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20 %، وذلك بسبب تحرك الأسعار العالمية جراء موجة التضخم الأخيرة، التي أثرت على خامات الإنتاج ليس في مصر فقط لكن في أغلب دول العالم.

وبشأن الطلب في السوق الداخلي، أوضح "أبو حلقة" في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن حالة الركود ملموسة ونأمل أن تتحرك المياه الراكدة خلال الفترة المقبلة مع اقتراب الأعياد، وأن الأسعار النهائية للمستهلكين من الأحذية والمنتجات الجلدية شهدت ارتفاع بحوالي 15 % فقط وتمكنت المصانع من امتصاص الزيادات الأخرى وعدم تمريرها للمستهلك.

وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصانع تشهد تراجعات ملحوظة بنسب تصل إلى 50 %، وذلك في ظل انخفاض ملحوظ في الطلب الداخلي بنسبة 80 % منذ ما بعد عيد الفطر، وأن المرحلة الحالية صعبة على الجميع في ظل الأزمة العالمية الحالية جراء الحرب

وأوضح نائب رئيس غرفة صناعة الجلود في اتحاد الصناعات، أن الجزء الأكبر من إنتاج المستلزمات الجلدية والأحذية يجرى تخزينه مع هبوط الطلب، وذلك لحين تحسن أوضاع السوق خلال الفترة القادمة.