صحة الشرقية توضح تفاصيل تعرض مواطنين لنزلات معوية بسبب وجبة سمك

أصدرت مديرية الصحة بالشرقية، بيانا حول واقعة تعرض عدد من المواطنين بمركز ديرب نجم لنزلات معوية بسبب وجبة سمك.

وأوضحت أن الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة مر على مستشفى ديرب نجم المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة لحالات النزلات المعوية بالمستشفى، وذلك بعد تردد عدد من الحالات على مستشفيات ديرب نجم والإبراهيمية المركزي، تعانى من آلام بالبطن، وادعائهم تناول وجبة أسماك مشوية من بائع متجول، وأشرف وكيل الوزارة بنفسه على إجراء كافة الفحوصات الطبية والمعملية والأشعة اللازمة للمرضى بمستشفى ديرب، وصرف العلاج اللازم لهم. وذلك فى حضور فريق من وزارة الصحة والسكان، قطاع الطب الوقائى تحت إشراف الدكتور عمرو قنديل رئيس القطاع، والأستاذ صلاح سالم رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، والقيادات الأمنية بديرب نجم، ووكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي، ولم يغادر وكيل الوزارة المستشفى إلا بعد استقرار جميع الحالات وخروجهم تحسن، باستثناء 3 حالات بمستشفى الإبراهيمية مازالت تتلقى الرعاية الصحية بالمستشفى.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأنه تم تكليف الإدارة العامة للطب الوقائي، وإدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، بالتنسيق مع الإدارة الصحية بديرب نجم، والإبراهيمية، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، مشيراً إلى أنه خلال هذه الفترة كان هناك تواصل مستمر بين قطاع الطب العلاجى وقطاع الطب الوقائي، والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة والسكان، مع وكيل الوزارة للاطمئنان على سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للحالات أولاً بأول، مقدماً الشكر لمديرى المستشفيات والفرق الطبية ورجال الشرطة، وجميع المشاركين فى هذا العمل نظراً للجهود المخلصة المبذولة لصالح المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.