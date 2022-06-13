"صحة الشرقية" تناقش الخطة الزمنية للانتهاء من أعمال التطوير بمستشفيات الصدر

عقد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع ممثل الإدارة الهندسية بوزارة الصحة والسكان، وممثلى الشركات المنفذة لأعمال التطوير بمستشفيات الأمراض الصدرية والحميات بالزقازيق، والتى تأتى ضمن خطة وزارة الصحة بتطوير مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية، وذلك مساء اليوم الإثنين، بمكتب وكيل الوزارة، فى حضور مديرى إدارات "التخطيط، والتموين الطبى بالمديرية، ومدير مستشفى الصدر.

تناول الاجتماع مناقشة الخطة الزمنية للانتهاء من أعمال التطوير الجارية بمستشفيات الصدر والحميات، ووجه وكيل الوزارة بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية وخاصة قسم الكلى الصناعى بمستشفى الحميات، مع التأكيد على عمل التوسعات اللازمة للأقسام الطبية وفقاً لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى.

كما وجه وكيل الوزارة مدير مستشفى الصدر، بالمرور المكثف على مختلف الأقسام الطبية بالمستشفى، ومعالجة أى سلبيات وأى معوقات تؤثر على سير العمل، مع المتابعة المستمرة لأعمال التطوير، وسرعة الانتهاء منها لدخول كافة الأقسام الطبية الخدمة لصالح المرضى بالمحافظة.

وفى سياق آخر عقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية اجتماعا مع مدير إدارة المستشفيات ومدير مستشفى ههيا المركزى، ومدير مركز ههيا للحروق والجراحات التكميلية، لمناقشة تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالأقسام الطبية بالمستشفى، وكذلك بمركز الحروق، كما ناقش خطة عمل بنك الدم التجميعى بالمستشفى، وخاصة خلال اليوم العالمى للتبرع بالدم والذى يوافق الرابع عشر من شهر يونيو من كل عام.

فى سياق أخر قدم الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، واجب العزاء لأسر كل من الدكتور محمد نعيم، طبيب العظام بمستشفى الأحرار التعليمى، بمسقط رأسه بمنطقة الحسينية بمدينة الزقازيق، وكذلك الدكتور محمد دغده، طبيب العظام أيضاً بالمستشفى، بمنزل العائلة بمنطقة القومية بمدينة الزقازيق، والذين وافتهم المنية منذ يومين إثر حادث أليم بمدينة السويس، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقداء بواسع رحمته، وأن يسكنهما فسيح جناته، ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.