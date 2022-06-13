شكوى من تراكم القمامة بجوار مصرف في فاقوس بالشرقية.. والمحافظة تستجيب

كتبت: شيماء حمدى - الشرقية - إيمان مهنى

أرسل القارئ أحمد توفيق من أهالى حى باوبور النور بجوار المصرف في فاقوس بمحافظة الشرقية، شكوى عبر خدمة" صحافة المواطن" باليوم السابع بسبب تراكم القمامة وانتشار الحشرات والرائحة الكريهة في الشوارع، مطالبا بتوفير صناديق قمامة ورفع القمامة خاصة أن هناك أطفال وكبار السن يعانون من الربو وأمراض الصدر .

من جانبه أفادت الدكتورة أسماء عبدالعظيم المتحدث الإعلامي لمحافظة الشرقية، أنه سيتم توجيه قسم النظافة وتحسين البيئة برئاسة المركز للذهاب لمكان الشكوي وإزالة اسبابها .

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".