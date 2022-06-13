اليوم السابع
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شاهد وثيقة إعلان موقف الكنيسة تجاه حماية البيئة

الإثنين، 13 يونيو 2022 11:13 م
شاهد وثيقة إعلان موقف الكنيسة تجاه حماية البيئة وثيقة الكنيسة تجاه حماية البيئة
كتب: محمد الأحمدى

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أطلقت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ممثلة فى أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، اليوم الاثنين، وثيقة تعبر عن موقفها تجاه حماية البيئة، وذلك على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين الكنيسة ووزارة البيئة.

ودعمت الكنيسة فى الوثيقة مبادئ الحفاظ على البيئة، كما ثمنت استراتيجية مصر الوطنية للتصدى لآثار وتداعيات تغير المناخ.

جدير بالذكر أنه تم صباح اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ووزارة البيئة المصرية، كذلك أطلقت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وثيقة تعبر عن موقفها تجاه حماية البيئة، ووقع البروتكول قداسة البابا تواضروس الثانى والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وذلك بحضور الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، وعدد من السفراء وممثلى هيئات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني.

ويهدف اتفاق التعاون إلى تعزيز العمل المشترك فى مجال القضايا البيئية والوصول إلى ثقافة عامة للمجتمع تترجم إلى سلوكيات إيجابية نحو البيئة ومواردها الطبيعية من أجل حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

 

 
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 موقف الكنيسة تجاه حماية البيئة 

 


الكنيسه الارثوذكسيه

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