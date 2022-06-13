سفير مصر يبحث مع رئيس تيار المردة التطورات الداخلية واستحقاقات الدستور بلبنان

أ ش أ

بحث سفير مصر بلبنان الدكتور ياسر علوى، مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، آخر التطورات الداخلية بلبنان والمستجدات الإقليمية، وذلك خلال لقائهما اليوم الاثنين فى لبنان.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة الاستحقاقات السياسية والدستورية المقبلة، إذ يترقب اللبنانيون الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة لتكليف شخصية بتشكيل الحكومة الجديدة خلفًا لحكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتى، التى تحولت لمهمة تصريف الأعمال مع بدء ولاية مجلس النواب الجديد فى 22 مايو الماضي. كما يقف لبنان على أعتاب استحقاق الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس جديد خلفًا للرئيس الحالى ميشال عون، الذى تنتهى ولايته فى 31 أكتوبر المقبل.

وتشترط الأعراف السياسية اللبنانية أن يتولى رئيس الحكومة شخصية تنتمى للطائفة المسلمة السنية، فيما يتولى منصب رئيس الجمهورية شخصية تنتمى للطائفة المسيحية المارونية.