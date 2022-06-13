سفير اليمن مهنئا بذكرى تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب: واحدة من أنجح التجارب بالمنطقة

إيمان حنا

بعث سفير الجمهورية اليمنية عميد السلك الدبلوماسى لدى مصر الدكتور محمد على مارم برقية تهنئة إلى قيادة وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب بمناسبة الذكرى الرابعة لتأسيس التنسيقية.

وعبر السفير مارم، فى برقيته، عن أخلص آيات التهانى القلبية بهذه المناسبة الهامة، التى تشكلت فيها واحدة من أنجح وأهم التجارب السياسية الشبابية فى المنطقة العربية، مؤكداً على أهمية استفادة كافة الشباب العربى المنخرط فى الشأن العام الاستفادة من هذه التجربة الرائدة.

وتعد تنسيقية شباب الأحزاب كيان تنظيمى يضم فى عضويته شباب من مختلف الاحزاب السياسية، تم تأسيسها فى احد مؤتمرات شباب العالم التى تستضيفها مصر، وتمكنت التنسيقية فى الانتخابات البرلمانية الاخيرة من تحقيق الفوز بثمانية واربعين مقعداً فى مجلسى النواب والشورى، وباتت تشارك بستة مقاعد نواب محافظين، الأمر الذى يؤكد توجه القيادة السياسية المصرية ممثلة بفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى على اشراك الشباب فى الحياة السياسية وادارة الشأن العام.