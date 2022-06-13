زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يهز شرقى تركيا

وكالات

ضرب زلزال بقوة 5.0 درجات محافظة "فان" شرقي تركيا الليلة، وقالت هيئة الطوارئ والكوارث التركية إن الزلزال وقع على عمق 18.6 كيلومتر (11.5 ميلا)، بالقرب من منطقة توسبا في فان. تقع المحافظة على الحدود مع إيران.

من جانبه قال محافظ فان أوزان بالكي لوكالة الأنباء الرسمية، إنه لا توجد تقارير "سلبية" حتى الآن لكن فرق الطوارئ تعمل على تحديد أي ضرر محتمل.

فيما أكد وزير الصحة التركي على تويتر عدم ورود تقارير عن وفيات أو إصابات.

الجدير بالذكر أن زلزالا بقوة 7.2 درجة ضرب تركيا في عام 2011، مما أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص وإصابة الآلاف.

في عام 2020، أدى زلزال كان مركزه مدينة خوي الإيرانية بقوة 5.7 درجة إلى مقتل تسعة أشخاص في مدينة فان.