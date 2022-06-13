زعيم التيار الصدرى يأمر بإغلاق معظم المؤسسات التابعة للتيار فى العراق

كتب عبد الوهاب الجندى

وجه زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، بغلق المؤسسات التابعة للتيار الصدري في العراق.

وقال التيار الصدري في بيان تلقته، إنه "حسب توجيهات القائد مقتدى الصدر، فقد تقرر غلق جميع المؤسسات التابعة للتيار الصدري في المرحلة الحالية باستثناء المؤسسات المدرجة أدناه:

1. مؤسسة المرقد الشريف بكافة مفاصلها الإدارية.

2. مكتب السيد الشهيد قدس سره/ النجف الأشرف.

3. المكتب الخاص.

4. هيئة تراث السيد الشهيد قدس سره.

5. براني السيد الشهيد (المتحف).

6. مشروع البنيان المرصوص".

وأضاف البيان "على المؤسسات الست المذكورة أعلاه الاستمرار بعملها حسب السياقات الإدارية المعمول بها سابقاً".

وكان قد دعا زعيم التيار الصدرى، الأحد، نواب الكتلة الصدرية إلى تقديم استقالاتهم من مجلس النواب العراقى.

وقال الصدر فى بيان له أنه "على رئيس الكتلة الصدرية حسن العذارى أن يقدم استقالات نواب الكتلة إلى رئيس مجلس النواب. مع فائق الشكر لهم لما قدموه فى هذه الفترة القصيرة فجزاهم الله خير الجزاء".