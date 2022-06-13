اليوم السابع
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الإثنين، 13 يونيو 2022 03:41 م
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زراعة 300 شجرة بقرى مركز سوهاج ضمن مبادرة "أحلى وهي خضرا"

الإثنين، 13 يونيو 2022 03:02 م
زراعة 300 شجرة بقرى مركز سوهاج ضمن مبادرة "أحلى وهي خضرا" جانب من المبادرة
سوهاج محمود مقبول

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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بزراعة 300 شجرة، وذلك في إطار مبادرة المحافظة " أحلى وهي خضرة "، بالتوازي مع ما يشهده العالم من جهود لمواجهة ظاهرة تغير المناخ .

 جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن الاهتمام بأعمال التشجير والتجميل بشوارع وميادين الوحدات المحلية المختلفة للمراكز والمدن والأحياء والقرى

ومن جانبه أوضح عدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج أن الأشجار التي تمت زراعتها استهدفت طريق ترعة نجع حمادي، وبر أيسر الترعة بداية من مدخل المزالوة وحتى امتداد طريق روافع القصير ومدخل طريق الهيوكي، مشيرا إلى أن أنواع الأشجار التي تمت زراعتها هي " الفيكس، والجهنمية، والكونوكاربس" ، لافتا إلى القيام بأعمال ري الأشجار بقرى " جزيرة شندويل، والكوامل بحري ".
 

زراعة 300 شجرة بمركز سوهاج (1)
زراعة 300 شجرة بمركز سوهاج (1)

 

زراعة 300 شجرة بمركز سوهاج (2)
زراعة 300 شجرة بمركز سوهاج (2)

 

 

زراعة 300 شجرة بمركز سوهاج (3)
زراعة 300 شجرة بمركز سوهاج (3)

 

 

زراعة 300 شجرة بمركز سوهاج (4)
زراعة 300 شجرة بمركز سوهاج (4)

 

 

زراعة 300 شجرة بمركز سوهاج (5)
زراعة 300 شجرة بمركز سوهاج (5)

 

 

زراعة 300 شجرة بمركز سوهاج (6)
زراعة 300 شجرة بمركز سوهاج (6)

 

 

زراعة 300 شجرة بمركز سوهاج (7)
زراعة 300 شجرة بمركز سوهاج (7)

 

 

زراعة 300 شجرة بمركز سوهاج (8)
زراعة 300 شجرة بمركز سوهاج (8)

 

 


 

 


 




 


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