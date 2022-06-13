زراعة الشرقية: المساحات المنزرعة بالقطن تخطت 55 ألف فدان هذا العام

الشرقية- فتحية الديب

تشهد محافظة الشرقية، هذا العام إقبالا غير مسبوق على زراعة الذهب الأبيض؛ وذلك بعد نجاح منظومة تسويق القطن الجديدة، التى حققت طفرة هائلة وغير مسبوقة فى أسعار القطن العام الماضى.

ويقول المهندس على لاشين مدير عام الزراعة، المساحات المنزرعة بمحصول القطن حتى الآن تخطت 55 ألف فدان، والمستهدف زراعته هذا العام 70 ألف فدان بزيادة قدرها 100% عن العام الماضى ببذور منتقاة من صنف جيزة 94 الذى يتميز بالنمو الثمرى عن الخضرى وغزارة ثماره وملائمته للظروف الجوية ومقاومته للأمراض بالإضافة إلى نضجه مبكرا عن الأصناف الأخري.

علاوة على تحقيقه إنتاجية مرتفعة تتراوح ما بين 8 إلى 13 قنطار /فدان، كما أن هذا الصنف مطلوب فى الأسواق العالمية.

وبدأت زراعة محصول القطن فى منتصف شهر أبريل لتستمر حتى منتصف يونيو، ولم يسمح بالزراعة بعد هذا الموعد لتجنب الآثار السلبية للزراعات المتأخرة متمثلة فى ضعف الإنتاجية وزيادة احتمالات الإصابة بالآفات نتيجة تعرضها لموجات الحر المتتالية، وقد تمت زراعة مساحات كبيرة فى المراكز الشمالية بالمحافظة.

وهى الحسينية ومنشأة ابو عمر وصان الحجر واولاد صقر وكفر صقر وأبو كبير وديرب نجم وبلبيس، وذلك لخصوبة التربة وتوافر الظروف المناخية الملائمة لزراعة القطن هذا علاوة على وقوعها فى نهايات الترع واكتساب المزارعين فى تلك المناطق خبرات موروثة عن آبائهم بقدرتهم على تحقيق أعلى إنتاجية.