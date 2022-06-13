اليوم السابع
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روسيا تتحدى العقوبات.. ‏BBC‏: موسكو حققت 100 مليار دولار فى أول 100 يوم حرب

الإثنين، 13 يونيو 2022 09:55 م
روسيا تتحدى العقوبات.. ‏BBC‏: موسكو حققت 100 مليار دولار فى أول 100 يوم حرب أوكرانيا - أرشيفية
كتبت: نهال أبو السعود

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كشفت دراسة أن روسيا تواصل الحصول على مبالغ ضخمة من خلال بيع النفط والغاز، على الرغم من ‏مواجهتها أكثر العقوبات صرامة فى جميع أنحاء العالم منذ حرب أوكرانيا.‏

 

وبحسب BBC، حصلت روسيا على حوالى 100 مليار دولار مقابل وقودها خلال الـ100 يوم الأولى ‏من الحرب، الذى بيع معظمه إلى الاتحاد الأوروبى، وفقا لتقرير صادر عن مركز أبحاث الطاقة والهواء ‏النظيف فى فنلندا.‏

 

وأوضح التقرير أن ذلك يأتى فى الوقت الذى تحث فيه أوكرانيا الغرب على قطع كل سبل التجارة مع ‏روسيا على أمل قطع "شريان الحياة المالي" للكرملين.‏

 

ويضيف التقرير أن الأسعار المرتفعة بشكل كبير عوضت الانخفاض الطفيف فى المبيعات الروسية، بعد ‏أن وافق الاتحاد الأوروبى على وقف معظم واردات النفط الروسية، التى تعتمد عليها القارة بشدة.‏

 

خفض الاتحاد الأوروبى وارداته بمقدار الخمس فى مايو، لكن أسعار الصادرات الروسية ظلت فى ‏المتوسط أعلى بنسبة 60% عن العام الماضى، وعلى الرغم من أن الاتحاد يهدف إلى خفض ‏شحنات الغاز بمقدار الثلثين هذا العام، فإن حظرها بالكامل ليس أمرا واردا فى الوقت الحالي.‏

 

ويقول التقرير إن الاتحاد الأوروبى حصل على 61% من صادرات الوقود الروسية خلال الـ100 يوم ‏الأولى من الحرب، بقيمة حوالى 57 مليار يورو (أى ما يعادل 60 مليار دولار).‏

 

وفقا للتقرير، تأتى عوائد روسيا من الوقود فى المقام الأول من بيع النفط الخام، تليها خطوط أنابيب ‏الغاز، والمنتجات النفطية، والغاز الطبيعى المسال والفحم.‏


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