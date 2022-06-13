رفع 80 طن قمامة بمنطقة العلو فى المحلة

نفذ مجلس مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية برئاسة اللواء وجدى الجروانى رئيس المدينة حملات نظافة بنطاق المدينة، قادها سعد نصر نائب وحيدر عطالله نائبا رئيس المدينة بمشاركة معدات جهاز النظافة بالوحدات المحلية.

أسفرت الحملات عن رفع 80 طن قمامة على طريق العلو المتجه بقرية شبراملكان بمشاركة معدات الوحدات المحليه لقرى شبرابابل وصفط تراب وبلقينا والهياتم.

كما تم رفع تجمعات القمامة الموجودة بترعة القرشية بالوحدة المحلية لصفط تراب وشن حملات نظافة على طريق بشبيش / دمرو بداية من مفارق بشبيش وحتى عزبة الترزى وبالوحدة المحلية لمحلة أبو على تمت أعمال النظافة بشارع الثورة والجلاء وأمام المصالح الحكومية وعدد من أعمال النظافة بنطاق الوحدة المحلية بدمرو تم خلالها رفع أماكن تجمعات القمامة كما تم رفع 25 طن قمامة على طريق 71 التابع للوحدة المحلية للبنوان ورفع أكثر من 30 طن قمامة بطول طريق المحلة / دمرو بنطاق الوحدات المحلية لقرى ميت الليت ومحلة حسن ودمرو.

يذكر أنه تم زراعة 25 شجرة لتجميل مدخل قرية العامرية وجارى التنسيق لتطوير وتجميل عدد من مداخل القرى الرئيسية بالوحدات المحلية.