رئيس مياه الشرقية يتابع الموقف التنفيذى لمشروع محطة رفع صرف صحى البكارشة

تابع المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية الموقف التنفيذي لمشروع محطة رفع صرف صحي البكارشة بمركز الحسينية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة الشرقية والقائم علي تنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وذلك لمتابعة آخر مستجدات الأعمال و نسب تنفيذها.
وشدد علي ضرورة الإلتزام بأنهاء الأعمال طبقا للبرنامج الزمني المحدد حيث تعتبر تلك المشروعات أحد أهم أولويات الشركة، والجاري العمل بها علي قدم وساق .
وأكد أهمية متابعة ودفع العمل بالمشروعات لتحقيق أسرع استفادة للمواطنين لاسيما بالمناطق غير المخدومة بالمياه والصرف الصحي ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة ضغط البرامج الزمنية للانتهاء من مشروعات المبادرة في أقل مدة زمنية.
وأوضح المهندس فتحى بندارى رئيس قطاع المشروعات والتعاون الدولي و المشرف العام على وحده متابعة حياة كريمة ان المبادرة تستهدف تغطية خدمات الصرف الصحي بكافة القرى المحرومة، ورفع نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي الي١٠٠٪ ، كما تعمل المبادرة على تنفيذ مشروعات مختلفة للقضاء على انقطاعات المياه ونظام المناوبات وضمان استدامة كاملة للخدمة.
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