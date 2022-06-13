رئيس مدينة إسنا يتفقد مشروعات حياة كريمة فى قرية الشغب.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر مواصلة العمل فى فعاليات المبادرة الرئاسية التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.



وفي هذا الصدد تابع اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، المشروعات الجاري تنفيذها بقرية الشغب جنوب شرق الأقصر ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث تفقد مجمع خدمات المواطنين بالشغب المكون من ثلاث طوابق، حيث يضم الدور الأرضي مركز تكنولوجي والدور الأول علوي به مكتب شهر عقاري ومكتب بريد ومكتب سجل مدني ومكتب تموين وقاعة اجتماعات، والدور الثانى يوجد به وحدة محلية ومجلس محلي ومكتب تضامن اجتماعي تحت الإنشاء.



كما تفقد مبنى مدرسة الإعدادية بالقضا تحت الإنشاء، ومبنى مركز شباب القضا تحت الانشاء، ومبنى الوحدة المحلية لقرية الشغب، وعقد رئيس المركز اجتماعا مع موظفي الوحدة المحلية لقرية الشغب، شدد خلاله على الالتزام بالمواعيد المخصصة لانتهاء المشروعات وعلى المتابعة اليومية للمشروعات وتذليل أية عقبات قد تعيق تنفيذ المشروعات.



فيما قام المهندس محمد عشري رئيس مجلس قروي النمسا، بجولة لمتابعة العمل فى إنشاءات ملعب خماسي بنادى المساوية، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى آلهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، بضرورة متابعة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وجارى متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها.



كما قام رئيس مجلس قروى النمسا، بمتابعة استمرار العمل فى إنشاء جناح بمدرسة الثانوية بالنمسا وصيانة المبنى القديم، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وتحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية، حيث أنه يتم إنشاء وتطوير وصيانة العديد من المدارس بقطاع التعليم داخل الوحدة المحلية بالنمسا ضمن مبادرة حياة كريمة.



ويقول المهندس محمد عشري رئيس مجلس قروي النمسا، أنه تشكل تلك المشروعات إنشاء جناح إبتدائي بمدرسة المساوية الإعدادية لتصبح تعليم أساسي وجاري أعمال الصيانة بالمبنى القديم، وجاري إنشاء جناح جديد بمدرسة النمسا الثانوية المشتركة وصيانة وتطوير المبنى القديم، وتم تسليم وتطوير ورفع كفاءة مدرسة حاجر المساوية للتعليم الأساسي، وتم تسليم وتطوير ورفع كفاءة مدرسة ساحل القرايا الإبتدائية، وجاري العمل في صيانة ورفع كفاءة مدرسة القرايا الإعدادية، وإنشاء جناح إبتدائي بمدرسة الشهيد أحمد عبد السلام الإعدادية لتصبح تعليم أساسي وجاري أعمال الصيانة بالمبنى القديم، وجاري متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة.





رئيس مدينة إسنا يتفقد مشروعات حياة كريمة فى قرية الشغب (1)



رئيس مدينة إسنا يتفقد مشروعات حياة كريمة فى قرية الشغب (2)



رئيس مدينة إسنا يتفقد مشروعات حياة كريمة فى قرية الشغب (3)



رئيس مدينة إسنا يتفقد مشروعات حياة كريمة فى قرية الشغب (4)



رئيس مدينة إسنا يتفقد مشروعات حياة كريمة فى قرية الشغب (5)











