رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد لجان امتحانات كلية الزراعة مؤكدًا عدم رصد مخالفات.. صور

أشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بالتزام الجميع بتنفيذ التعليمات والإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الجامعة، كما أشاد بسير الامتحانات بهدوء، مؤكداً أن غرف العمليات بالجامعة لم ترصد مخالفات أو شكاوى من الطلاب.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الجامعة، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي في كلية الزراعة، برفقة الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور يحيى عيد، عميد كلية الزراعة ووكلاء الكلية.

وخلال الجولة اطلع رئيس الجامعة على توفير الرعاية الكاملة للطلاب بما يضمن توفير جميع وسائل الراحة وانتظام سير الامتحانات وتهيئة المُناخ النفسي المناسب، كما تحدث مع الطلاب حول الورقة الامتحانية وحثّهم على التركيز والاجتهاد، متمنياً التوفيق والنجاح لجميع الطلاب، مؤكداً على انتظام الامتحانات وفق الضوابط التي أقرها مجلس الجامعة مشدداً على تواجد أستاذ المادة للرد على أي استفسارات من الطلاب.