رئيس جامعة العريش يتفقد سير الامتحانات بكليات الجامعة.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

تفقد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش اليوم الإثنين، سير وانتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة، وأعلنت جامعة العريش فى بيان، أنه تم خلال الجولة مراجعة توفير كافة مقومات الراحة للطلاب بقاعات الامتحانات أثناء أداء امتحاناتهم، واتخاذ التدابير اللازمة والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وشدد رئيس الجامعة على تواجد أستاذ المادة وتوفير كل سبل الدعم والرعاية للطلاب، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وأكد على انتظام عملية تعقيم قاعات الامتحانات والمعامل قبل بدء الامتحان تحت إشراف مسئولي السلامة والصحة المهنية بالكلية والجامعة، وإتباع أسس الوقاية والتهوية وترك جميع الأبواب والنوافذ مفتوحة بصفة دورية حرصًا على سلامة الطلاب والعاملين، مطالبًا بضرورة العمل على تسخير كاف إمكانات الجامعة لتسيير أعمال الامتحانات.

وأكد رئيس جامعة العريش خلال جولته على التأمين الكامل للجان وتوافر ممثلي الإدارة الطبية بالجامعة لضمان سير عملية الامتحانات كما أوصى بوضع جداول الامتحانات، وأرقام الجلوس، واللوحات الإرشادية بشكل واضح للطلاب لأداء امتحاناتهم في مناخ مناسب، كما اطمئن على توافر الخدمات الطبية ووسائل الدفاع المدني والإسعاف.

ورافق رئيس جامعة العريش فى جولة تفقد لجان الامتحانات الدكتور رفعت عزوز، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات.



رئيس جامعة العريش يتفقد سير الامتحانات (2)



رئيس جامعة العريش يتفقد سير الامتحانات (3)