رئيس جامعة الزقازيق يطمئن على الحالة السابعة لزرع الكبد.. اعرف التفاصيل

الشرقية - حمدى عبد العظيم

اطمأن الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق على الإجراءات الطبية المتبعة لبرنامج زراعة الأعضاء بالجامعة، وعلى الحالة السابعة لزرع الكبد، بمستشفى الجراحة الجديد في يرافق الدكتور عبد السلام عيد، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور يحيى زكريا أستاذ الجراحة ورئيس فريق زرع الكبد، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور وائل صبرى المشرف العام للشئون العلاجية، والدكتور هاني بكر مدير المستشفى ومحمد فكرى مدير عام الشؤون المالية والإدارية للمستشفيات.

ووجه رئيس الجامعة التحية لإدارة المستشفيات والعاملين مثمناً روح العمل كفريق واحد من عدة تخصصات مختلفة ومعهم كتيبة مدربة من العاملين بالمستشفيات من كل الإدارات المختلفة، مشيرا إلى أن دفع برنامج زراعة الأعضاء من أولويات الدولة، وواحدة من بين المبادرات الرئاسية والتى تحظى برعاية شخصية من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفى هذا المقام وجه رئيس الجامعة الشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم الدولة الغير محدود لحالات زرع الأعضاء والتكلفة الكبيرة التى تتحملها الدولة.

وجدير بالذكر أن برنامج زراعة الأعضاء الكبد قد بدأ في عام 2019 وتعرض إلى التعثر إلى أن تم إبرام بروتوكول تعاون بين جامعة الزقازيق وجامعة المنصورة في سبتمبر 2020 لدفع عجلة البرنامج لزرع الأعضاء الكبد والكلى حتى وصل إلى الحالة السابعة الكبد والخامسة للكلى.