رئيس جامعة الأزهر يشيد بمستوى الانضباط فى الامتحانات ويستقبل الطلاب بماء مثلج

كتب ـ لؤى على

قام الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وسعيد محمد علي عبد الرحيم امين عام الجامعة، باستقبال طلاب الجامعة بالماء المثلج من بوابة كلية التربية، للتخفيف عنهم في مواجهة فصل الصيف.

كما توجه رئيس الجامعة لتفقد لجان امتحانات كلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة الفرقة "الرابعة صباحي" والفرقة "الأولى مسائي".

وخلال الجولة قام رئيس الجامعة بالاطمئنان على انتظام لجان الامتحانات بمختلف الأقسام، و اطمأن على أن الأسئلة من المقرر الدراسي الذي تم شرحه، بجانب ذلك تم الاطمئنان على تواجد الأشراف الطبي على مدار فترات أداء الامتحانات، وتوفير المناخ المناسب للطلاب.

وعقب الانتهاء من الجولة التفقدية، أشاد رئيس الجامعة بكلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، وبمستوي النظام داخل الكلية ولجانها.

كان في استقبال رئيس الجامعة الدكتور خالد عرفان عميد كليه التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور حشمت عبد الحكم عميد الكلية السابق، والدكتور جمال الهوارى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.