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رئيس "الوطنية للإنتاج الحيوانى" يستعرض إنجازات الشركة أمام الرئيس السيسي

الإثنين، 13 يونيو 2022 10:48 ص
رئيس "الوطنية للإنتاج الحيوانى" يستعرض إنجازات الشركة أمام الرئيس السيسي الدكتور محمد صلاح عيسى رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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أكد الدكتور محمد صلاح عيسى رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، أن الشركة قامت بالمساهمة في تدبير رؤوس الماشية وتوزيعها على صغار المربين، فضلا عن إبرام عقود مع كبرى شركات القطاع الخاص وتوريد 60 ألف رأس تسمين بمحافظة البحيرة.
 
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، خلال افتتاح عدد من المشروعات بحضور الرئيس السيسي، إن الشركة قامت بإدارة وتشغيل المجمع المتكامل بمدينة السادات في المنوفية، ومصنع الجبن الجاف ونصف الجاف في برج العرب، مشيرا إلى توقيع بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمي بهدف توطين السلالات عالية الجودة، والاتفاق مع الشركة المصرية السودانية على توريد 10 آلاف رأس للذبيح على دفعات.
 
ونوه "عيسى"، إلى تنفيذ عدد من مشروعات الثروة الحيوانية مع الاستعانة بشركات القطاع الخاص، كاشفا عن أن المجمع المتكامل بمدينة السادات على مساحة يقع على مساحة ألف فدان، ويضم 5 مزارع حلاب بطاقة استيعابية 5 آلاف رأس حلاب مزودة بأحدث المحالب الآلية، ومزرعة تسمين بطاقة استيعابية 3 آلاف رأس تسمين.
 
 

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