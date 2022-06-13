رئيس القابضة للمياه يلتقى وفدا أردنيا ويستعرض تجربة مصر لتطوير قطاع مياه الشرب

كتب أحمد حسن

التقى المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وفدا من المتخصصين ومسئولى المياه بسلطة المياه الأردنية، برئاسة المهندس أحمد إبراهيم عبد العزيز شيخة، مستشار أمين عام سلطة المياه الأردنية، لاستعراض التجربة المصرية فى إدارة مياه الشرب والصرف الصحى، وتبادل الخبرات فى مجال تجميع و معالجة مياه الصرف الصحى وإعادة إستخدامها، فى إطار توجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى نقل الخبرات والتجربة المصرية للبلدان العربية الشقيقة.

ورحب رئيس الشركة القابضة، بالسادة الحضور، وقال إن الدولة المصرية ووزارة الإسكان والمرافق بدأت خطوات مبكرة في تطوير قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وجرى إعادة هيكلة القطاع منذ أكثر من 18 عامًا، لتكون الجهات التى تدير القطاع فى مصر حاليًا هى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي، وهيئة المجتمعات العمرانية، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب وحماية المستهلك.

وأشار إلى أن هناك تطورا كبيرا فى منظومة انتاج مياه الشرب والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحى، لتحقيق رؤية الشركة فى الوصول الى مستوى الصناعة العالمية فى ادارة شركات مياه الشرب والصرف الصحى.

ومن جانبه، نقلت الدكتورة أسماء هايل العوايشة مساعد المستشار الاقتصادى بالسفارة الأردنية فى مصر، تحيات معالى السفير الدكتور امجد العضايلة سفير المملكة الأردنية فى مصر، واهتمامه بنقل الخبرات المصرية فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى إلى المتخصصين فى المملكة الأدرنية.

كما أعرب الوفد الأردنى عن سعادته بالتعاون مع الشركة القابضة، وأبدوا اهتماما بمجالات التدريب وتطور منظومة التشغيل والصيانة وتأهيل المحطات للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، وأشاد الوفد بالتجربة المصرية الرائدة فى مجال إعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة، والتخلص الآمن منها، ومجال ترشيد الطاقة والتوسع فى استخدام الطاقة الشمسية، والتجربة الفريدة للمدارس الفنية الثانوية لمياه الشرب والتى ساهمت بشكل كبير فى توفير عمالة فنية مدربة.

جاء ذلك بحضور كلا من الدكتور رفعت عبد الوهاب استشارى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتورة سلوى محمد أبو العلا نائب رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث المياه، والدكتورة أسماء هايل العوايشة مساعد المستشار الاقتصادى بالسفارة الأردنية فى مصر.

واستعرض المهندس ممدوح رسلان، التجربة المصرية فى إدارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، من خلال إنشاء وتحديث المخطط العام الذى أعدته الشركة القابضة، والذى يُعد قاعدة بيانات متكاملة لتبادل البيانات مع جميع الجهات القائمة على تخطيط وتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالإضافة إلى التحديث المستمر لخرائط الـGIS والأطالس المختلفة، وإعداد البنية المعلوماتية لحياه كريمة، والدراسات الهيدروليكية لتحديد أولويات الإحلال والتجديد وتنفيذ الخطط الاستثمارية.

وأوضح التطور فى منظومة الجودة والمعامل، وتطبيق نظام التحكم ومراقبة البيانات الاسكادا، وتطور عدد المحطات الحاصلة على الشهادة الفنية للتنمية المستدامة TSM، وخطة ترشيد استهلاك الطاقة من خلال استخدام التكنولوجيات الحديثة، والعمل على التوسع في استخدام الطاقة الجديدة (الطاقة الشمسية / الطاقة الحيوية).

وحضر الاجتماع كلا من المهندس مؤيد عبدالله عيسى رئيس إدارة الدعم الفنى للصرف الصحى بالأردن، والمهندسة إيمان عبد الفتاح حمدان، رئيس إدارة الدراسات وتصميمات التحلية، والمهندسة عناية حسن عبد الجبار، رئيس إدارة إعادة الاستخدام بسلطة المياه الأردنية، والسيد فيصل نافذ عزام، مدير وحدة الإعلام والتوعية المائية ووحدة المشروعات الاستراتيجية بالأردن، والسيدة نيفين محمود محمد، مستشار تقني أول GIZ لإدارة الموارد المائية الخطة الرئيسية الوطنية الثالثة للمياه، والسيد محمود محمد عواد، المساعد الفني للوكالة الألمانية للتعاون الدولى لمشروع تحلية مياه البحر والمياه معتدلة الملوحة بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والسيدة هند إبراهيم راشد، رئيس الفريق ، GIZ- مشروع معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها وإمدادات المياه (WTR)، والسيد سلام حسن على، رئيس الفريق ، GIZ- مشروع إدارة الحمأة المستدامة (SSM).