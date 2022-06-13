رئيس الرقابة الإدارية يفتتح دورة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بفيينا

كتب: محمد أبو ضيف

افتتح اليوم حسن عبد الشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الدورة الثالثة عشر لفريق استعراض آلية التنفيذ، والدورة الثالثة عشر للفريق العامل الحكومى مفتوح العضوية المعنى بمنع الفساد المنعقدتين بفيينا خلال الفترة من 13 ـ17 يونيو 2022، حيث تتضمن الفعاليات اجتماع هيئة المكتب وإعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته الثالثة عشرة.

كما ستتم مناقشة آلية تبادل المعلومات والممارسات والخبرات المكتسبة في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومناقشة موضوعات التشجيع على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تنفيذ الاتفاقية، وستتضمن الجلسات ايضاً مناقشة التحديات والممارسات الجيدة في مجالات التوعية والتعليم والتدريب والبحوث لمنع الفساد ، حيث سيتم استعراض جهود مصر- النمسا –السعودية- اليونسكو).

كما سيقوم الحاضرون باستعراض نتائج الدورة الاستثنائية للجمعية العامة بشأن التحديات والتدابير الرامية إلى منع الفساد ومكافحته وتعزيز التعاون الدولي، وعلى هامش الجلسات سيتم عقد لقاءات جانبية مع بعض رؤساء ومسئولي أجهزة مكافحة الفساد وإنفاذ القانون ببعض الدول والجهات الدولية المعنية المشاركة بالمؤتمر.