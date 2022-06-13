خروج مصابى تسمم السمك من مستشفى ديرب نجم واحتجاز 5 حالات بينهم طفلان

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خروج 40 حالة من مصابى النزلات المعوية من أهالى ديرب نجم، عقب تلقى العلاج اللازم بالمستشفى.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أنه تم احتجاز 5 حالات تحت الملاحظة بينهم طفلان، لحين استقرار حالتهم الصحية وخروجهم خلال ساعات.

كانت مستشفى ديرب نجم المركزى، قد استقبلت 45 مواطنا من قرى مختلفة، يعانون من حالة إعياء وقيء، بسبب تناول وجبة سماك تم شراءها من السوق الأسبوعى.

على الفور أعلنت المستشفى ومديرية الصحة، حالة الطوارئ، لتقديم العلاج اللازم الحالات.

كما تلقت الأجهزة الأمنية فى مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم، يفيد بورود إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزى بوصول عدد من الأشخاص مصابين بحالات قيء وإسهال وأعراض تسمم.

بالانتقال والفحص تبين من المعلومات الأولية وفحص المصابين، أن عددهم حتى الآن 45 مصابًا، من مختلف الأعمار، وتم إسعاف 21 شخصًا منهم؛ وأنهم قد حدثت إصابتهم جميعًا جراء تناول وجبة سمك مشوى من بائع متجول فى أحد أسواق المدينة، فيما تبين أن المصابين من عدد من القرى التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة ديرب نجم.

جرى تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم للمصابين ممن توافدوا على مستشفى ديرب نجم المركزى، فيما يواصل المستشفى، حتى الآن، استقبال الحالات من مختلف القرى التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة ديرب نجم ممن تناولوا السمك المشوى الذى تبين أنه السبب فيما أصابهم من أعرض التسمم والقيء والإسهال وتوافدهم على المستشفى المركزى لمحاولة تقديم الإسعافات اللازمة، فيما تُكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط بائع السمك الذى تسبب فى وقائع التسمم وبيان حقيقة الأمر، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.