اليوم السابع
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حياة كريمة فى الإسماعيلية.. الكشف الطبي على 6340 مواطنا بقرية النصر

الإثنين، 13 يونيو 2022 03:07 م
حياة كريمة فى الإسماعيلية.. الكشف الطبي على 6340 مواطنا بقرية النصر جانب من الفاعلية
الإسماعيلية - السيد فلاح

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أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن توجه القوافل التنموية بالجامعة إلى قرية النصر التابعة لمدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية لتقديم خدماتها الطبية والبيطرية والتوعوية لأهالي القرية لافتاً إلى أن الجامعة تحرص على القيام بدورها المجتمعى تحت مظله المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تسلط الضوء على المناطق والقرى الأكثر احتياجًا.

وتابع رئيس جامعة قناة السويس، أن القافلة ضمت العديد من التخصصات الطبية هى الطب البشرى وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والطب البيطرى والإرشاد الزراعى قدمت خدماتها سواء بإجراء الكشف أو تقديم الأدوية والعلاج بالمجان حيث أستقبلت القافله 6340 مواطنا، كما قرر الدكتور ناصر مندور، تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفي الجامعي مع عمل الفحوصات اللازمه لهم

ومن خلال الإرشاد زراعي تم مناقشة المشكلات التي تواجه المزارعين وحلها، وصرف وتوزيع المبيدات والأدوية كما تم الكشف علي الحالات البيطرية الموجودة بالقرية مع صرف الأدوية اللازمه.

تأتى القافلة بإشراف عام دكتور أحمد زكي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأشرف على تنظيم القافلة المحاسب عمرو كشك، مدير عام المشروعات البيئة والمهندسة وفاء أمام، مدير اداره البرامج والتخطيط.

قافلة تنموية لجامعة قناة السويس بقرية النصر التابعة لمدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية (1)
قافلة تنموية لجامعة قناة السويس بقرية النصر التابعة لمدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية (1)

 

قافلة تنموية لجامعة قناة السويس بقرية النصر التابعة لمدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية (2)
قافلة تنموية لجامعة قناة السويس بقرية النصر التابعة لمدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية (2)

 

قافلة تنموية لجامعة قناة السويس بقرية النصر التابعة لمدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية (3)
قافلة تنموية لجامعة قناة السويس بقرية النصر التابعة لمدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية (3)

 

قافلة تنموية لجامعة قناة السويس بقرية النصر التابعة لمدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية (4)
قافلة تنموية لجامعة قناة السويس بقرية النصر التابعة لمدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية (4)

 

قافلة تنموية لجامعة قناة السويس بقرية النصر التابعة لمدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية (5)
قافلة تنموية لجامعة قناة السويس بقرية النصر التابعة لمدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية (5)

 

قافلة تنموية لجامعة قناة السويس بقرية النصر التابعة لمدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية (6)
قافلة تنموية لجامعة قناة السويس بقرية النصر التابعة لمدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية (6)

 

قافلة تنموية لجامعة قناة السويس بقرية النصر التابعة لمدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية (7)
قافلة تنموية لجامعة قناة السويس بقرية النصر التابعة لمدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية (7)

 

قافلة تنموية لجامعة قناة السويس بقرية النصر التابعة لمدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية (8)
قافلة تنموية لجامعة قناة السويس بقرية النصر التابعة لمدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية (8)

 

قافلة تنموية لجامعة قناة السويس بقرية النصر التابعة لمدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية (9)
قافلة تنموية لجامعة قناة السويس بقرية النصر التابعة لمدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية (9)

 

 

 


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