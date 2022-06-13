حياة كريمة.. القومي للمرأة بالإسكندرية يختتم المرحلة الأولى من جلسات الدوار.. صور

الاسكندرية جاكلين منير

قالت ماجدة الشاذلى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية، أن فرع الإسكندرية اختتم المرحلة الأولى من جلسات الحوار والتى بدأت من 19 ديسمبر 2021 وحتى 6 يونيو 2022 .

وأضافت أنه خلال المرحلة الأولى تم تنفيذ 127 جلسة بمشاركة 36 من الأئمة والواعظات من مديرية أوقاف الإسكندرية ومتابعة من أعضاء وعضوات الفرع والاستعانة برائدات المجلس القومى للمرأة والتعاون مع مؤسسة حياه كريمة.

واستهدفت الجلسات 7488 سيدة ورجل فى 13 قرية من القرى المستهدفة بالمشروع بمركز ومدينة برج العرب.

كما أشارت مقررة الفرع، إلى أن النقاش داخل الجلسات تضمن موضوعات التعريف بالمجلس القومى للمرأة ودوره فى النهوض بأوضاع المرأة المصرية والتنويه عن المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، ومشروع تنميه الأسرة المصرية وأهداف المشروعين التى ترتكز على تطوير الريف المصرى ورفع وعى المواطن بالقضية السكانية.

كما تناولت الجلسات الموضوعات التالية من المنظور الدينى والتشريعى مثل القضية السكانية والصحة والحقوق الإنجابية وأهمية المباعدة بين الأبناء والتربية السليمة للمراهقين ورعاية ما قبل الزواج والأمومة الآمنة والعدالة والإنصاف بين الرجل والمرأة .

كما تم القاء الضوء على بعض الفتاوى التى تواجه كافة أشكال العنف ضده المرأة مثل تحريم ختان الإناث باعتباره أحد أشكال العنف الجسدى والنفسى ضد المرأة، ومنع زواج القاصرات لتعدد عواقبه الصحية والاجتماعية والاقتصادية واعتباره نوع من انواع الإتجار بالبشر وأن الإسلام لم يسلب المرأة حرية رأيها، بل أعطاها الحق فى إبداء رأيها فى اختيار شريك حياتها وجعل موافقتها شرطًا لصحة الزواج، وكفل حقها فى التعلم والتعليم وكفل حقها فى الميراث.

يأتى ذلك فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى اطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بقرى حياة كريمة فى 20 محافظة على مستوى الجمهورية، أطلق المجلس القومى للمرأة تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى رئيسه المجلس فعاليات برنامج الجلسات التوعوية تحت عنوان "جلسات الدوار" .

يذكر أن المجلس القومى للمرأة يعمل فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية على محورين أساسيين، هما التمكين الاقتصادى للمرأة والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى.



القومي للمرأة بالإسكندرية،يختتم المرحلة الأولى من جلسات الحوار (2)



القومي للمرأة بالإسكندرية،يختتم المرحلة الأولى من جلسات الحوار (3)



القومي للمرأة بالإسكندرية،يختتم المرحلة الأولى من جلسات الحوار (4)