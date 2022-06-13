حملة للتفتيش على التخلص الأمن للمخلفات الطبية وتحرير محاضر بالإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

شن حى المنتزه أول شرق الاسكندرية حملة مكبرة، وذلك للتفتيش على التخلص الآمن للمخلفات الخطرة بالمنشآت الطبية، تحت رعاية اللواء محمد عبدالله سحلول رئيس الحى.

وقامت إدارة شؤن البيئة بقيادة الدكتورة مى شوشة ومفتشى الإدارة بالتفتيش على (2) منشأة طبية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البيئية والتخلص الآمن من المخلفات الطبية الخطرة كما تم التفتيش على السجلات البيئة وغرفة المخلفات الطبية الخطرة وعمل محاضر بيئة للمخالفين.

من جهه اخرى شن الحى حمله صباحيه لإزالة الإشغالات تسفر عن التحفظ على (1) سكوتر و(152) حاله إشغال متنوعة، حيث شنت إدارة إشغال الطريق بقياده إسلام عبد الحميد بمرافقه وحده الإزالة الفورية بقيادة عادل أحمد وشرطة مرافق المنتزه النقيب إبراهيم عبد المطلب حملة صباحية لإزالة الإشغالات والتعديات والحواجز استهدفت شوارع أحمد العوامرى من جمال عبد الناصر وش فاروق عبد الوهاب وش 18 من العيسوى وخالد بن الوليد وش رقى الأخلاق والصاغ عبد السلام ودار عيسى وأبو العرب ومحمود مقلد.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على سكوتر بدون لوحات معدنية يعوق مرور سكان عقار بشارع العيسوى تم رفع الإشغالات المخالفة.