اليوم السابع
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حملة طرق الأبواب للقاح كورونا بالغربية: "هيوصل لك لحد بيتك الأربعاء"

الإثنين، 13 يونيو 2022 01:18 م
حملة طرق الأبواب للقاح كورونا بالغربية: "هيوصل لك لحد بيتك الأربعاء" جانب من الحملة
الغربية عادل ضرة

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أعلن الدكتور أسامه أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن بدء مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتطعيم ضد فيروس كورنا "طرق الأبواب"، والتي تنظمها مديرية الصحة بالغربية بإدارة "سمنود - قطور - بسيون".
 
وأكد بلبل على توافر جميع أنواع اللقاحات، ولا حاجة لتقديم شهادة بما تم من تطعيمات أو التسجيل المسبق أو وصول رسالة قصيرة بتحديد مكان التطعيم، ولكن يتم التطعيم ببطاقه الرقم القومي، كما توافر لقاح جونسون بقرى والمراكز السالف زكرها، لتلقيح المواطنين من خلال الفرق الثابتة المتواجدة فى المستشفيات والوحدات الصحية، وكذلك الفرق المتحركة المنتشرة فى جميع المراكز بالمحافظة وجميع المديريات الخدمية وذلك في إطار خطة الدولة الوقائية والعلاجيه والاهتمام بصحة المواطن 
 
وأضاف ، فى بيان له أنها ستبدء من 15 يونيو وتستمر إلى 1يوليو ، التي تستهدف تطعيم 832616 مواطن من المصريين وغير المصريين ضد مرض فيروس كورونا، وذلك بالمحان من عمر 12 سنة فما فوق ، وقد تم التنسيق مع ادارة سمنود- قطور - بسيون ،  وعدد الفرق المتنقلة والثابته التي تقوم بالتطعيم يصل إلى 211 فرقة منتشرة بالوحدات الصحية القروية والمراكز الصحية ومواقع التجمعات وغيرها ،  للوصول إلى المواطنين وكبار السن وذوي الهمم تسهيلاً عليهم للحصول على اللقاح وزيادة معدل التطعيم لتحقيق المستهدف .
حملة طرق الابواب لتطعيم ضد فيروس كورونا (2)
حملة طرق الابواب لتطعيم ضد فيروس كورونا (2)

 

حملة طرق الابواب لتطعيم ضد فيروس كورونا (3)
حملة طرق الابواب لتطعيم ضد فيروس كورونا (3)

 

حملة طرق الابواب لتطعيم ضد فيروس كورونا (4)
حملة طرق الابواب لتطعيم ضد فيروس كورونا (4)

 

حملة طرق الابواب لتطعيم ضد فيروس كورونا (1)
حملة طرق الابواب لتطعيم ضد فيروس كورونا (1)

 


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