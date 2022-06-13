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حفل تكريم أوائل الشهادة الإعدادية بسوهاج بحضور سكرتير عام المحافظة.. فيديو

الإثنين، 13 يونيو 2022 11:27 م
حفل تكريم أوائل الشهادة الإعدادية بسوهاج بحضور سكرتير عام المحافظة.. فيديو حفل التكريم
سوهاج محمود مقبول

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أناب اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اللواء عصام الليثى السكرتير العام للمحافظة، لحضور حقل تكريم أوائل الشهادات الإعدادية بمراكز طهطا وطما وجهينة بحضور الدكتور عربى أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم، وقيادات المديرية ورؤساء الوحدات المحلية ومديرين الإدارات التعليمية ولفيف من المهتمين بالتعليم وأوليا الأمور والطلاب الفائقين.

حيث شارك في التكريم نواب الدائرة النائب مصطفى سالم، والنائب نشأت عباس والنائب إبراهيم أبودوح وتم تقديم شهادات تقدير ودروع ومبالغ مالية للطلاب وقد بدأ الحفل بالسلام الوطنى

ومن جانبه هنئ وكيل تعليم سوهاج لجميع الطلبة والطالبات المتفوقين، متمنيا لهم مزيدا من التفوق والنجاح في المراحل القادمة، معربا عن تقديره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، موجها باستمرار بذل الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح.

حضر الحفل لفيف من القيادات والشخصيات العامة ونواب الشعب والشيوخ ووكيل  اوقاف سوهاج فضيلة الشيخ على طيفور وومثل الكنيسه الانبا يوائيل بقاعة الواحه بمدينة طهطا تحت رعاية النائب نشأت فؤاد عباس المهندس محمد عويضة امين الحزب بسوهاج و قيادات من الاحزاب السياسة والشعبيه والتفيذية

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