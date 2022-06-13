اليوم السابع
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أكرم القصاص
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لسه عضمنا ما نشفش.. بس بنحلم وهنكبر..

حديث الوعى والطموح فى افتتاح الرئيس السيسى لمجمع الإنتاج الحيوانى.. إنفوجراف

الإثنين، 13 يونيو 2022 02:46 م
حديث الوعى والطموح فى افتتاح الرئيس السيسى لمجمع الإنتاج الحيوانى.. إنفوجراف الرئيس السيسى افتتح اليوم مجمع الإنتاج الحيوانى

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رسائل عديدة بعث بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مشروع مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات؛ إذ أوضح أن الأزمة الأوكرانية الروسية بدأت منذ أشهر، ولكن الدولة المصرية قامت بإجراءات استباقية من قبل ذلك، مشيرًا إلى الأسعار فى مصر تقل عن مثيلتها في بعض الدول الغربية.
 
وقال الرئيس السيسى:"لو كان معدل نمو الإنتاج الحيواني الوطني ينمو بنفس هذا المعدل كان ممكن نحافظ على الأسعار، ولكن هناك متغيرات أخرى في أسعار الأعلاف، خاصة أنه يتم استيراد جزء كبير منها من الخارج، وبالتالي يجب زراعة واستصلاح أكبر حجم من الأراضي للسيطرة على تكلفة الإنتاج".
 

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حديث الوعى والطموح خلال افتتاح الرئيس السيسى لمجمع الإنتاج الحيوانى

رسائل الرئيس السيسى
رسائل الرئيس السيسى

 

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الرئيس السيسى

مجمع الإنتاج الحيوانى

افتتاح مجمع الإنتاج الحيوانى

الأسعار



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