حديث الوعى والطموح فى افتتاح الرئيس السيسى لمجمع الإنتاج الحيوانى.. إنفوجراف

رسائل عديدة بعث بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مشروع مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات؛ إذ أوضح أن الأزمة الأوكرانية الروسية بدأت منذ أشهر، ولكن الدولة المصرية قامت بإجراءات استباقية من قبل ذلك، مشيرًا إلى الأسعار فى مصر تقل عن مثيلتها في بعض الدول الغربية.

وقال الرئيس السيسى:"لو كان معدل نمو الإنتاج الحيواني الوطني ينمو بنفس هذا المعدل كان ممكن نحافظ على الأسعار، ولكن هناك متغيرات أخرى في أسعار الأعلاف، خاصة أنه يتم استيراد جزء كبير منها من الخارج، وبالتالي يجب زراعة واستصلاح أكبر حجم من الأراضي للسيطرة على تكلفة الإنتاج".



حديث الوعى والطموح خلال افتتاح الرئيس السيسى لمجمع الإنتاج الحيوانى



رسائل الرئيس السيسى







