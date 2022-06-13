حبس عامل اعتدى على ابنة شقيقته فى بولاق الدكرور

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة في جنوب الجيزة، بحبس عامل لاتهامه بالاعتداء على ابنة شقيقته، التي حملت سفاحا، وفور ولادة الطفل، تخلص المتهم وشقيقته من الطفل بتركه داخل أحد المستشفيات 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا، بالعثور على طفل حديث الولادة داخل مستشفى، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم فحص كاميرات المراقبة، وتبين أن شخصا وسيدة وراء ترك الطفل.

بإجراء التحريات تبين أن عاملا اعتدى على ابنة شقيقته التي تبلغ من العمر 18 عاما طالبة، وعندما انجبت منه، اتفق مع شقيقته "خالة الطالبة" على التخلص من الطفل، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم وشقيقته وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.