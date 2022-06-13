حبس عاطل بتهمة سرقة سيارة نقل فى المرج

قررت نيابة المرج، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة سيارة نقل، بعدما نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بارتكاب واقعة سرقة سيارة نقل، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم السرقات.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة)، بعرض سيارة نقل "قلاب" للبيع على تجار الخردة بدائرة القسم، ويشتبه فى كونها متحصلات واقعة سرقة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله السيارة وعدم حمله ثمة تراخيص، وبمواجهته عن مصدر السيارة إعترف بسرقتها بأسلوب المغافلة من إحدى المناطق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث عقب قيام قائدها بتركها وبداخلها المفتاح الخاص بها، وبإستدعاء مالك السيارة تعرف على السيارة ، واتهمه بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.