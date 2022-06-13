جوتيريش يدعو إلى تخصيص 100 يوم عمل لإلقاء الأسلحة والتصدى لخطاب الكراهية

كتبت : هند المغربي

دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى العمل على إلقاء الأسلحة والتصدي لخطاب الكراهية، وذلك خلال رسالته قبل الاحتفال باليوم الدولي للسلام سبتمبر القادم، لافتا إلى أن العمل من أجل السلام أصبح طموحا مشتركا أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

ووفق أمين عام الأمم المتحدة، فإن موضوع هذا العام لليوم الدولى للسلام هو "إنهاء العنصرية. بناء السلام"، مشيرا إلى أن العنصرية تسمم المجتمعات وتؤدى إلى التمييز وتحرض على العنف، ويجب أن نحاربها من خلال التصدي لخطاب الكراهية وتعزيز الحوار ومعالجة الأسباب الجذرية لعدم المساواة.

ودعا جوتيريش في رسالته "على مدى المائة يوم القادمة وما بعدها ، دعونا نعمل على حماية حقوق الإنسان لجميع الناس وبناء مجتمعات سلمية وشاملة. معًا ، يمكننا تحقيق رؤية عالم خالٍ من العنصرية والتمييز العنصري".